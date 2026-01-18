ＦＡ市場の最後の大物となっているコディ・ベリンジャー外野手（３０）をめぐってヤンキースとメッツの一騎打ちの様相となっている。注目のカイル・タッカーがドジャースと合意すると、すぐさまボー・ビシェットがメッツと合意。オフシーズンの苦戦を強いられていたメッツの起死回生の一撃となったが、尻に火がついているのが名門ヤンキースだ。ヤンキースはベリンジャーとの再契約に５年１億６０００万ドル（約２５３億円）を