定年後の資産の活用方法として、近年は「NISA」を使った運用に関心を持つ人も増えています。 NISAは、投資によって得られた運用益が一定の条件のもと非課税となる制度で、2024年からは制度が恒久化され、利用しやすさが高まりました。一方で、60代で投資経験がない場合、「実際にどの程度増えるのか」「リスクはどの程度なのか」といった点が気になるところでしょう。 本記事では、NISA制度の概要を整理したうえで、「20