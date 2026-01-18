俳優キム・ウビン（36）が、女優シン・ミナ（41）と結婚後初めて近況を公開し、ファンにうれしい姿を見せた。最近、キム・ウビンの所属事務所AMエンターテインメントの公式インスタグラムには、「うちの“ウプ”の退勤姿、置いていきます」というコメントとともに、キム・ウビンの退勤途中の様子を収めた動画が投稿された。【写真】シン・ミナ♡キム・ウビン、“ペアルック”で新婚旅行満喫！公開された映像の中でキム・ウビ