17日、千葉県旭市で高齢女性がはねられ死亡したひき逃げ事件で、その場から逃走したなどとして29歳の男が逮捕されました。過失運転致死などの疑いで逮捕されたのは、自称・トラック運転手の江波戸智容疑者（29）です。警察によりますと、江波戸容疑者は17日午前11時前、千葉県旭市で、道路を歩いていた香取きよさん（76）を車ではね、そのまま逃走した疑いがもたれています。香取さんは頭を強く打つなどして、搬送先の病院で死亡が