女優の角心菜が、2月15日より放送開始される『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』（テレビ朝日系）で、多元地球I5109のギャバンである祝喜輝（ギャバン・ルミナス）を演じる。 喜輝は鑑識課に所属する刑事でありながら、高い推理力と分析力を持ち、特に作中に登場する感情に反応するエネルギー生命体「エモルギア」には深い興味を示す。本人の喜びが「知ること」であり、エモルギアの言語を理解できるという個性的な能ログインし