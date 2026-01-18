とある家庭のお正月の恒例行事として行われていた、ちょっと変わったお年玉チャレンジが再び注目を集めています。【動画】これは盛り上がる！「黒ひげ危機一髪」キャッチゲーム「おばあちゃん家で黒ひげくんをおたまでキャッチできたらお年玉もらえるゲームしたんだけど奇跡起きて2026年も最高な幕開け」そんな一文とともに投稿された動画には、黒ひげ危機一発の人形が、おたまですくい上げられる決定的瞬間が映し出されていました