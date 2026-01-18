言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！一見難しそうですが、共通点に気付けるとスムーズに解ける問題です。ひらめき力を発揮してください！問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□やくせい□□□□どうとん□□ヒント：仕事やスポーツでよく使われる力強い響きの言葉です答えを見る↓↓↓↓↓正解：かつ正解は「かつ」でした。▼解説それぞれの言葉に「