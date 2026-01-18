◆第31回全国都道府県対抗男子駅伝（18日、広島市・平和記念公園前発着、7区間48・0キロ）1区（7キロ）は、昨年末の全国高校駅伝（京都）で1区（10キロ）で日本人歴代最高記録となった増子陽太（福島・学法石川）ら「スーパー高校生」3人を差し置いて宮城の鈴木大翔（仙台育英）が19分06秒で区間新記録を打ち立てた。【各区間の上位成績＆区間賞はこちら】【注目のオーダーリストはこちら】全国高校駅伝では増子と新妻遼己（