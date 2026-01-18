立憲民主党と公明党で結成した新党「中道改革連合」は１７日、Ｘのアカウントを開設した。初投稿では、１６日に行われた「新党名発表記者会見」の動画をアップ。「『中道』とは、右にも左にも傾かずに、対立点があっても、対話と熟議を通して解を見いだしていく」などとつづり「中道改革連合の出発点となる会見です。ぜひご覧ください」と呼びかけた。続けて会見の中の「新党『中道改革連合』に込めた思いと、１９日発表予定