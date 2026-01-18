歌手の工藤静香さんがインスタグラムを更新。ストーリーズに若かりし日の自身の母親の、激似写真を公開しました。【写真を見る】【 工藤静香 】 「これ私じゃん笑笑」若かりし日の母親の写真を公開工藤さんは「これ私じゃん笑笑」のキャプションとともに、黒インナーに赤ジャケット姿の女性のショットをアップ。 一瞬、工藤静香さん本人かと見紛うほどですが、写真下には「若い時のばばちゃん」と、若かりし日の母親の