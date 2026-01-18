SixTONESの高地優吾が18日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に生出演。高市早苗首相の韓国、イタリアとの首脳会談についてコメントした。高市氏は13日夜、自身のX（旧ツイッター）を更新。地元・奈良市内のホテルで韓国の李在明大統領との首脳会談後に、2人でドラムでセッションする「ドラム外交」を行ったとし、その様子の写真を投稿した。また、高市氏は16日、イタリアのメローニ首相が来日した15日に49歳の誕