英２部ブリストル所属のＭＦ平河悠が同じ英２部のハルシティに移籍する見通しになった。１８日の英ＢＢＣなど同国メディアは、ハルシティ・ヤキロヴィッチ監督の「平河に関しては合意している。日曜日（１８日）のメディカルチェックを経て、記者会見し、我々の選手になる」との談話を一斉に伝えた。２４年パリ五輪に出場した平河は昨年６月のアジア最終予選でＡ代表に初選出された。２５歳のアタッカーでスピードとテクニック