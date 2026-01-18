お笑いコンビ「爆笑問題」の太田光と田中裕二が司会を務めるＴＢＳ系「サンデージャポン」（日曜・午前９時５４分）は１８日、立憲民主党と公明党が新党結成で合意し、党名を「中道改革連合」と発表したことを報じた。立憲・野田佳彦代表と公明・斉藤鉄夫代表が１５日に党首会談を行い合意。野田氏と斉藤氏が共同代表に就任する。１６日に両党は、合流して設立した新党の名前を「中道改革連合」とすることを発表。国会内で新党