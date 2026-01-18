「全国都道府県対抗男子駅伝」（１８日・広島市平和記念公園前発着）社会人・大学生区間の３区（８・５キロ）で１月の箱根駅伝で３連覇の青学大のエースで、５区で異次元の区間新記録をマークした“シン・山の神”黒田朝日（岡山・青学大）が２人抜き、３位に押し上げた。トップは宮城、２位には福島が続いている。首位と４６秒差の５位でタスキを受けると、埼玉代表の青学大・宇田川瞬矢（埼玉・青学大）、箱根駅伝４区で１