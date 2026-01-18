【その他の画像・動画等を元記事で観る】 櫻坂46・松田里奈1st写真集『まつりの時間』の新規カットが解禁された。 ■「普段の私とは違う、大人な魅力」の言葉通りのカットに注目 新たに解禁されたカットでは、ボディスーツ姿でベッドにごろんと寝転がるドキッとする一枚。インタビューでは今回の写真集は「普段の私とは違う、大人な魅力も詰まっている一冊」と語っており、その言葉通りの一枚となっている。 ※メ