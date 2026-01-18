カブスからフリーエージェント（FA）となっていたカイル・タッカー外野手が、15日（日本時間16日）、ドジャースとの契約に合意した。米複数メディアの報道によると、契約は4年総額2億4000万ドル（約381億円）で、そのうち3000万ドルが後払い。2年目と3年目の終了後には、オプトアウト権が付与されるという。米スポーツ専門局『ESPN』は、今オフ最大の注目選手だったタッカーのドジャー