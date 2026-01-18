日本ハム・達孝太投手（21）が18日、千葉・鎌ケ谷の2軍施設で自主トレを公開。今季の目標に昨季の8勝を超える「2桁勝利」を掲げた。「2桁勝ちたいっすね。最低限。24、25試合投げて2桁勝ちたい。去年の平均が6・8イニングだったから、170ぐらいはいけるんじゃないかな」オフは2年連続、米・アリゾナで武者修行。同年代のカイル・ハリソン（現レッドソックス）らメジャーリーガーと世間話で盛り上がり、ボールの握り方などの