米軍は、国際テロ組織アルカイダ系の幹部を殺害したと明らかにした/Susan Walsh/AP/File（CNN）米国は17日、シリアで、国際テロ組織アルカイダ系組織の指導者に対して攻撃を実施したと発表した。この人物は、昨年12月に米国人3人が死亡した過激派組織イラク・シリア・イスラム国（ISIS）による襲撃と直接的な関係があったとされる。米中央軍によると、攻撃で死亡したのはビラル・ハサン・アルジャシム容疑者で、「経験豊富なテロリ