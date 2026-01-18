元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄（30）が17日放送のTBS系「人生最高レストラン」（午後11時30分）に出演。TBSの宇賀神メグアナウンサーとの関係性を明かした。森は宇賀神アナとの関係を「学生時代からの友だちです」と語った。宇賀神アナが「友だち…うん？」とピンとこない表情をすると、アインシュタイン河井ゆずるは「なんか違うっぽいけど」とつっこんだ。森は「友だちだよね？」と聞くと、宇賀神アナは「うん友だ