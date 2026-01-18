タレント出川哲朗（61）が18日、TBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）に生出演。今年のWBC観戦を話した。3月に開幕するWBC日本戦チケット販売の話題の中、出川は「実は私」と話し始めた。「今回はアメリカに。正月休みしか取ったことないんだけど、今回は休みを取って、アメリカに応援に行きますよ」と、米国で行われる準々決勝以降の観戦に訪れることを明かした。出演者たちが拍手すると、「もう飛行機のチケットを取