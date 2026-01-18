「私はモテない…」と悶々と悩んでいませんか？もしかしたら男性から恋愛アプローチされない原因は自分自身にあるのかも。そこで今回は、そんな恋愛下手な女性が無意識にやっている「言動」を紹介します。自己中な印象を与えている恋愛下手な女性は男性に自己中な印象を与えている可能性が高いです。そういう女性は周囲の状況や相手の気持ちを考えず、自分だけが良ければOKという言動を無意識にしているもの。そんな態度や言動に男