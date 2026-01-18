運動を続けているのに、なぜか下腹だけがすっきりしない。体重は大きく変わっていないのに、鏡を見ると「お腹だけ前に出てきた気がする」と感じる。40代を超えて、そんな違和感を抱え始める人は少なくありません。実はこの現象、筋トレ不足や運動量の問題だけではなく、日常の“姿勢のクセ”が深く関係しているケースが大半。そこで今回は、40代以降“下腹ぽっこり”が起こりやすい理由と、体型を立て直すための「姿勢リセット」の