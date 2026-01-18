男性と順調に関係を育めているかが気になるなら、ふとした瞬間に男性がどんな対応を見せるかを確認してみるのがおすすめ。そこで今回はきっと一途な想いが自然と伝わってくるであろう、男性の「本気具合」がわかる瞬間を紹介します。一緒にいる時に、友達などと遭遇した時男性と一緒にいる時、友達などと遭遇した時、男性の本気具合が手に取るようにわかるでしょう。男性の友達だった場合、あなたのことを「彼女と付き合っているん