最近、立ち姿や横姿がなんとなく老けて見える、腰や首の違和感が抜けにくい…そんな変化を感じていませんか？実はその原因、反り腰やストレートネックといった“姿勢の崩れ”が影響していることも少なくありません。そこで取り入れたいのが、ヨガの簡単ポーズ【エーカパーダセツバンダサルヴァンガーサナ】。体幹・骨盤・背骨を同時に整えながら、無理なく姿勢バランスを立て直せるのが特徴です。【エーカパーダセツバンダサルヴァ