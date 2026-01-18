１月１８日の京都５Ｒ・３歳新馬（芝２０００メートル＝１７頭立て）で、２０１７年の天皇賞春秋制覇など、Ｇ１・７勝を挙げたキタサンブラックの半弟ラルクアンレーヴ（牡、栗東・清水久詞厩舎、父コントレイル）は１０着だった。兄の主戦を務めた武豊騎手とのコンビで注目を集めていたが、デビューＶはならず。勝ったのは、母に２０１７年フラワーＣ覇者のファンディーナを持つクリスレジーナ（牝、栗東・高野友和厩舎、父エ