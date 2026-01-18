１月１８日の中山５Ｒ・３歳新馬（芝１６００メートル＝１６頭立て）は、石川裕紀人騎手が騎乗した単勝４番人気のサンプレクス（牡３歳、美浦・大竹正博厩舎、父シルバーステート）が勝利した。勝ちタイムは１分３４秒４（良）。スタートから軽く促されるとスピードの違いでハナを奪取。そのまま最後まで脚色は衰えることなく、迫ったウインアプローチを２馬身差しりぞけた。石川騎手は「追い切りに乗った草野（太郎）騎手や横