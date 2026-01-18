元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄（30）が17日放送のTBS系「人生最高レストラン」（午後11時30分）に出演。就職時の苦労を語った。森はアナウンサー職を受け「テレ東だけ受かりました」と語り「（テレビ局は）全部受けました。大阪まで」と明かした。森は「大阪も全部最終までは残ったんですよ。だけど全部最終で落ちて」と明かし、スタジオを驚かせた。アインシュタイン河井ゆずるが「手応えあったところはあった？」