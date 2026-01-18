元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄（30）が17日放送のTBS系「人生最高レストラン」（午後11時30分）に出演。父が放送作家であることを明かした。加藤浩次から「アナウンサーになりたかったのは子どものころから？」と聞かれ、森は「父親がテレビ業界で働いてたっていうのも（ある）。放送作家なんですけど」と明かした。加藤は「バラエティーの？」と聞き、森は「バラエティーもちょこちょこ」と答えた。加藤は「なんだ