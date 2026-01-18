タレント出川哲朗（61）が18日、TBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）に生出演。WBCについて話した。3月に開幕するWBCの日本戦チケット販売の話題の中、出川が前回23年WBCの日本対中国戦を東京ドームで観戦したことが挙げられた。その時のチケット代が18万円。出川は「忘れもしませんよ。それをね、『アッコにおまかせ！』で言ったんですよ」と話し始めた。「ちゃんと俺は正規のところから、ロッチの中岡（創一）君が