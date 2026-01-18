現地１月17日、U-23アジアカップの準々決勝で、U-23韓国代表がオーストラリアと開催地であるサウジアラビアで対戦。１−１で迎えた88分に劇的な決勝点を挙げ、２−１で接戦を制した。20日に行なわれる準決勝の相手は日本で、決勝を前に日韓戦が実現することとなった。これを受け、韓国メディア『fn news』は「『クリーンな90分』韓国vs『地獄の120分』日本」と報道。両国の勝ち上がり方を比較し、次のように伝えている。「グル