2025シーズン限りでサンフレッチェ広島を退団したフランス人FWヴァレール・ジェルマンが、現役引退を発表した。フランスメディア『キャナル・プリュス』が伝えた。現在35歳のジェルマンはモナコやマルセイユ、モンペリエなどでプレーし、リーグ・アン（フランス1部）では通算313試合出場61得点を記録したストライカー。モナコ時代の2016−17シーズンにはリーグ優勝も経験した。U−21やU−23のフランス代表にも選出された経歴