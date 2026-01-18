お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が17日に自身のアメブロを更新。娘・こうめちゃんが描いた、バンコク旅行の思い出の絵日記を公開した。この日、小原はこうめちゃんに「週末は英語の絵日記宿題があります」と明かし「バンコクで象にのったこと書くわ！」と、旅行の思い出をテーマに描いていたことを報告した。続けて、完成した絵日記の写真を公開し「きゃあ めっちゃいい」と感激した様子でコメント。「大きくなってもこの