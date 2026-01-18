NECの佐野航大が勝利の立役者となった。佐野、塩貝健人、小川航基の日本人３選手が所属するNECは、現地１月17日に開催されたエールディビジ第19節でNACブレダと敵地で対戦。４−３で勝利した。小川がスタメン、塩貝がメンバー外となったゲームで、先発した佐野が結果を残す。３−３で迎えた90＋４分、ボックス手前で味方に巧みなヒールパス。この流れから、最後は自らゴール前に走り込み、右足でグラウンダーのシュートを流