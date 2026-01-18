◇卓球 WTTスターコンテンダー ドーハ(13日〜18日、カタール)女子シングルスの準々決勝4試合が開催され、日本勢は佐藤瞳選手と大藤沙月選手がベスト4入りを果たしました。カットマンの佐藤選手(世界ランク29位)は、韓国のキム・ナヨン選手(同26位)と対戦しました。第1ゲーム、佐藤選手はキム選手に先行されるも食らいつくと、最後は5連続ポイントで逆転勝ち。すると第2・3ゲームは1度もリードを許さず、ストレート勝ちを収めました