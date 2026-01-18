松竹は18日、中村鶴松（30）が浅草公会堂にて同日行われる「新春浅草歌舞伎」を休演することを発表した。同社は「歌舞伎美人」公式サイトを通じ「浅草公会堂「新春浅草歌舞伎」第1部『梶原平三誉石切』の奴菊平、『相生獅子』の姫、第2部『傾城反魂香』女房おとくに出演しております中村鶴松は1月18日（日）の公演を休演」すると報告。「第1部は一部上演内容を変更し、『梶原平三誉石切』と『藤娘』のみ上演」すると発表。第