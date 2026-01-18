18日の中山5R2歳新馬戦（芝1600メートル）は、好ダッシュから先手を奪った4番人気サンプレクス（牡＝大竹、父シルバーステート）が楽々と押し切って初陣V。騎乗した石川は「金曜に初めて乗せてもらってバネを感じた。見てもらえば分かる通り、スピードがある」と勝ちっぷりを絶賛。43頭もの除外馬が出た中、優先出走権なしで出走にこぎつけての勝利。同騎手は「強運の持ち主ですね。これからが楽しみ」と今後の活躍を期待し