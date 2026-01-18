扶養内で働いていると、「できればこのまま扶養のままがいい」と感じる方は多いでしょう。一方で、会社から社会保険（健康保険・厚生年金）の加入を勧められると、手取りや扶養から外れる影響が気になります。実は、社会保険に入ると“原則として扶養から外れる”ケースが多く、働き方や年収の見込みで損得が変わります。 ここでは判断に必要な基準と、加入したほうが得になりやすいパターンを整理します。