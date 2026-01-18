老齢年金は、65歳から受給を開始するのが原則ですが、受給開始を遅らせる「繰下げ受給」を選択する人もいます。一方で、繰下げ期間中に本人が亡くなった場合、「増額された年金はどうなるのか」「未支給年金は増額後の金額でもらえるのか」と疑問に感じる方も多いでしょう。 本記事では、年金の繰下げ受給の仕組みを整理したうえで、繰下げ待機中に亡くなった場合の未支給年金の扱いについて、公的な制度に基づいて解説します