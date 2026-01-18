『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した横野すみれ1月19日（月）発売『週刊プレイボーイ5号』のグラビアに登場した横野すみれ。週プレでは、約1年半前に発売したセカンド写真集『No One』（集英社）以来の撮り下ろし！今回も完璧なプロポーションを全力で披露してくれた。何度でも、何度だって、見たくなる!!【写真】横野すみれの撮り下ろしグラビア＊＊＊【次に狙っている資格は？】――週プレでの撮り下ろしは、2024年6