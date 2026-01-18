2012年のジュネーヴモーターショーにてイタリアの名門、カロッツェリア・トゥーリング・スーパーレッジェーラが発表したディスコ・ヴォランテは、同社が1952年に手掛けた「アルファロメオ1900 C52クーペ」へのオマージュだった。ディスコ・ヴォランテはイタリア語で”空飛ぶ円盤”を意味し、同車の流麗で未来的なフォルムに由来する。アルファロメオ8Cコンペティツィオーネ（クーペ、スパイダー共に500台限定）をベースに、クーペ