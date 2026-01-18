◆大相撲初場所８日目（１８日、東京・両国国技館）２０２０年初場所１４日目以来、６年ぶりの天覧相撲の結びで横綱・大の里（二所ノ関）に伯乃富士（伊勢ケ浜）が胸を借りる。７日目の豊昇龍との一番は取り直しの熱戦。負けたとはいえ伯乃富士の勢いは本物といえる。過去の対戦は２勝２敗の五分。前に出る本来の相撲が影を潜めている大の里が当たり負けして引き技に逃げようとすると墓穴を掘る可能性もある。大関・安青錦（安