東京から九州では、このところ1月としては異例の暖かさとなっており、今日18日も春先の暖かさの所が多くなっています。しかし、20日(火)頃から強い寒気が南下すると急激に気温が下がり、21日(水)からは真冬の寒さに逆戻りする見通しです。この先は、寒暖の変化が激しいため、体調管理にお気をつけください。今日18日も関東から九州は春先のような暖かさおととい16日と昨日17日の2日連続、東京都心で最高気温が15℃を超えるなど、東