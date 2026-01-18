◆大相撲▽初場所８日目（１８日、両国国技館）初場所８日目の１８日は、天皇陛下国技館行幸（天覧相撲）が行われる。天覧相撲は２０２０年初場所１４日目以来、令和では２度目。天皇陛下らがお座りになる国技館２階の貴賓席には、いすが３つ準備された。国技館入場時には手荷物検査が実施され、館内外には多数の警察官が配置されている。天覧相撲は国技館に三役以上が出迎え、幕内土俵入りには「両陛下ご入場」のアナウ