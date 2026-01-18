「SUPER EIGHT」の横山裕（44）が17日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）に出演。サウナでバッタリ遭遇した人気芸能人を明かした。「食べることが大好き」な横山。「でも太っちゃうから」とむくみ対策にサウナによく行くという。そこで「1回、サウナで一緒になって。覚えてないと思うんですけど」と明かしたのが番組MCの松岡昌宏。横山は「俺、サウナ入るとロックオンして勝負し