台湾国防部は17日、中国軍の偵察無人機1機が、台湾が実効支配する南シナ海の離島の領空に進入したと発表しました。台湾国防部は、17日の日本時間午前6時44分に中国軍の偵察用の無人機1機が、台湾が実効支配する南シナ海の東沙島の領空に入ったと発表しました。無人機は台湾軍の防空兵器の射程外の高度を飛行していて、台湾側が警告したところ、4分後に離れたということです。台湾国防部は「挑発的で無責任な行為は地域の平和と安定