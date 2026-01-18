ヤクルトのドラフト1位・松下歩叶（あゆと）内野手（22＝法大）が18日、埼玉・戸田グラウンドでの新人合同自主トレで「三塁」の守備位置でノックを受けた。軽快な動きで打球を処理したルーキー。法大ではベストナインに4度輝き、うち3度が三塁手（残り1度は二塁手）だった。「（三塁は）守りやすさ、慣れている部分はもちろんあるけど、でもどこでも守れる自信はある。チームの方針の中でやっていきたい」と松下。ヤクルト