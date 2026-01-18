マンションなどの賃貸物件の家賃が上昇傾向にある。家主から引き上げを求められた際の対応方法などをライフルホームズ総研副所長でチーフアナリストの中山登志朗さんに聞いた。（山田朋代）――家賃はどの程度上がっているのか。ライフルホームズの調査では、東京２３区の単身向けの平均家賃は、２０２５年１１月は１１万９１３９円と、２０年の同月比で１・３倍です。ファミリー向けでも、２５年１１月は５年前の１・５倍で