「全国都道府県対抗男子駅伝」（１８日・広島市平和記念公園前発着）高校生区間の１区（７キロ）でトラブルがあった。長崎の内田涼太（鎮西学院）が足を引きずるような形で大きく遅れた。それでも執念の走りをみせ、先頭集団が２区の中学生区間（３キロ）を終え、３区の社会人・大学生区間（８・５キロ）へのタスキリレーが始まったところで、なんとか２区の中継所に辿り着き、倒れ込みながら２区の隈本虎次郎にタスキを