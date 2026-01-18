私はイズミ。夫のリョウと子どもたち3人がいます。私たち家族は義実家で二世帯同居中。しかしリョウの妹・マリカさんが結婚してから、しょっちゅう義両親を訪ねてきます。そのたび我慢して気を遣い、子どもたちに「お客さんが来ているから静かにね」と言い含めないといけません。義両親も「マリカに説教する」と言ってくれて、私たちの気持ちを分かってくれていると思っていました。しかしマリカさんが出産し、生後半年が経っても