◆第31回全国都道府県対抗男子駅伝（18日、広島市・平和記念公園前発着、7区間48・0キロ）年代を超えてたすきをつなぐ、全国都道府県対抗男子駅伝がスタートした。午後0時半に号砲が鳴り、47都道府県代表が広島市の平和記念公園前を飛び出した。【各区間の上位成績＆区間賞はこちら】【注目のオーダーリストはこちら】1区（7キロ）は昨年末の全国高校駅伝（京都）で1区（10キロ）の区間賞を争った増子陽太（福島・学法石川）